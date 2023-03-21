ЄС виплатив Україні ще 1,5 млрд євро з макрофінансового пакета на 18 млрд

Європейський Союз у вівторок виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з загального пакета на 18 млрд євро, повідомляє Економічна правда.

Сьогодні ми виплатили ще €1,5 млрд Україні.Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись. Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність.Разом ми пишемо ???????? майбутнє України. pic.twitter.com/ptKYgYkI6H — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 21, 2023

Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні.

Рішення про цей пакет допомоги ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього.

Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україні отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань.

Макрофінансова допомога - кредит, який Україна отримує під вигідний відсоток.