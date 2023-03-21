ОВА: Россияне нанесли ракетный удар по Одессе, есть разрушения

Российские военные вечером 21 марта нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего был поврежден жилой дом, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил начальник Одесской военной администрации Юрий Крук.

"Враг нанес ракетный удар по Одесщине. Вражеские истребители СУ-35 совершили пуск ракет с моря. Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом. Есть пострадавшие предварительно без жертв" , — говорится в сообщении.

В результате "прилета" начался пожар, который по состоянию на 20:40 был локализован.