ОВА: Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, є руйнування

Російські військові ввечері 21 березня завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив начальник Одеської військової адміністрації Юрій Крук.

"Ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря. Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок. Є постраждалі, попередньо без жертв" , — йдеться у повідомленні.

В результаті "прильоту" почалася пожежа, яка станом на 20:40 була локалізована.