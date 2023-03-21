В ОП обнародовали видео последствий ракетного удара по Одессе

В ОП обнародовали видео последствий ракетного удара по Одессе
Фото: Скришот видео

В Офисе президента обнародовали видео последствий ракетного удара по Одессе вечером 21 марта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря - известно о трех раненых".

По его словам, враг атаковал 4 ракетами город, а не область.

Предыстория: 

  • В Одесской РВА сообщили, что враг совершил ракетный удар по Одесской области. Вражеские истребители Су-35 осуществили пуск ракет с моря.
  • В результате атаки поврежден гражданский дом, есть раненые.
  • Командование Воздушные силы ВСУ сообщили, что в небе над Одесской областью сбиты две авиационные ракеты Х-59, выпущенные по региону российскими истребителями.

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