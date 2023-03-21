В ОП обнародовали видео последствий ракетного удара по Одессе

В Офисе президента обнародовали видео последствий ракетного удара по Одессе вечером 21 марта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря - известно о трех раненых".

По его словам, враг атаковал 4 ракетами город, а не область.

В ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі pic.twitter.com/piH9Ayz61X — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2023

Предыстория: