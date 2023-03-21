В ОП обнародовали видео последствий ракетного удара по Одессе
В Офисе президента обнародовали видео последствий ракетного удара по Одессе вечером 21 марта, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря - известно о трех раненых".
По его словам, враг атаковал 4 ракетами город, а не область.
Предыстория:
- В Одесской РВА сообщили, что враг совершил ракетный удар по Одесской области. Вражеские истребители Су-35 осуществили пуск ракет с моря.
- В результате атаки поврежден гражданский дом, есть раненые.
- Командование Воздушные силы ВСУ сообщили, что в небе над Одесской областью сбиты две авиационные ракеты Х-59, выпущенные по региону российскими истребителями.