В ОП оприлюднили відео наслідків ракетного удару по Одесі
В Офісі президента оприлюднили відео наслідків ракетного удару по Одесі ввечері 21 березня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
"Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря, відомо про трьох поранених".
За його словами, ворог атакував 4 ракетами місто, а не область.
Передісторія:
- В Одеській РВА повідомили, що ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря.
- Внаслідок атаки пошкоджено цивільний будинок, є поранені.
- Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у небі над Одещиною збито дві авіаційні ракети Х-59, випущені по регіону російськими винищувачами.