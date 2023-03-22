В Запорожье прогремела серия взрывов

В Запорожской области 22 марта прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги, сообщает Украинская правда.

В 11:21 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Запорожье прогремел взрыв. Через 20 минут в городе Запорожье прогремели повторные взрывы.



Запорожская ОВА в 11:20 призвала: "Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины"

И.о. мэра города Анатолий Куртев также призвал срочно идти в ближайшие укрытия.

Уже доподлинно известно об одном попадании в жилой дом. Количество жертв пока неизвестно.