У Запоріжжі пролунала серія вибухів

У Запорізькій області 22 березня пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги, повідомляє Українська правда.

Об 11:21 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Запоріжжі пролунав вибух. За 20 хвилин у місті Запоріжжя пролунали повторні вибухи.



Запорізька ОВА об 11:20 заликала: "Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України".

Куртєв також закликав терміново йти до найближчих укриттів.

Уже відомо про щонайменше одне влучання в житловий будинок. Кількість жертв наразі невідома.