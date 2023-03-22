Кто имеет право на получение помощи 6600 гривен от ООН в 2023 году

В Украине возобновилась регистрация для получения денежной помощи ООН в 2023 году. Для получения выплат ВПЛ и пострадавшие от российской агрессии должны обратиться в центры принятия документов, сообщает Новое время.

В Украине лица, пострадавшие от российской агрессии и вынужденные переселиться из-за боевых действий, могут получить помощь от ООН и департаментов организации в 2023 году. В конце 2022 года заявки на выплаты ВПЛ и пострадавшим перестали принимать. Агентство ООН по делам беженцев обновило информацию и приступило к получению заявок на выплату помощи.

Кто может получить выплаты 6600 гривен от ООН

ООН начала выплаты по 6600 гривен людям, пострадавшим в результате военных действий с целью помочь им удовлетворить свои неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.

Помощь могут получить:

граждане Украины, получившие статус ВПЛ от 24 февраля 2022 года;

население, пострадавшее в результате военных действий начиная с 24 февраля 2022 года в следующих областях:

Днепропетровская область; Полтавская область; Одесская область; Запорожская область; Кировоградская область; Черкасская область; Харьковская область; Черниговская область; Сумская область;

украинцы, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия с 24 февраля 2022 года;

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, возглавляемая одним одиноким/несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

приемные семьи, которые воспитывают детей без сопровождения и детей, разлученных с родителями (документально подтверждены);

Лица, отвечающие критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 грн. на одного члена семьи.

Лица, которые обращаются за помощью, получат выплаты, если они не были зарегистрированы из УВКБ ООН ранее, а также не получали денежную помощь от других организаций.

Помощь от ООН ― список документов

В 2023 году для получения помощи от ООН ВПЛ и пострадавшие от российской агрессии украинцы должны обращаться в пункт сбора данных в своем регионе или в мобильную группу, которая осуществляет выезды в пределах области. Для заполнения заявки при себе необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт, водительские права);

идентификационный код (или для тех, кто отказался от идентификационных кодов по религиозным причинам — соответствующая запись в паспорте);

свидетельство о рождении детей при наличии детей;

номер банковской карты на счет открытый в украинском банке;

все документы, которые есть, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости, которым предусмотрены выплаты.

Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Исключение — маломобильные граждане. Для семей, где есть такие люди, допускается регистрация без их присутствия по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья.

Выплата производится единовременным денежным переводом. Вся сумма сразу за три месяца будет перечислена на банковскую карту главе семьи или через Western Union для тех семей, у которых нет банковского счета.

Где можно подать документы к выплате

Стационарные и мобильные группы работают в следующих областях Украины:

Львовская область;

Черкасская область;

Кировоградская область;

Полтавская область;

Житомирская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Хмельницкая область;

Одесская область;

Черниговская область;

Харьковская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Расписание работы мобильных групп и города областей, где принимают документы, можно увидеть на официальном сайте.