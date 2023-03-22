Хто має право на отримання допомоги 6600 гривень від ООН у 2023 році

В Україні відновилася реєстрація для отримання грошової допомоги від ООН в 2023 році. Для отримання виплат ВПО та постраждалі від російської агресії мають звернутися до центрів прийняття документів, повідомляє Новое время.

В Україні особи, які постраждали від російської агресії та були вимушені переселитися через бойові дії можуть отримати допомогу від ООН та департаментів організації в 2023 році. Наприкінці 2022 року заявки на виплати ВПО та постраждалим перестали приймати. Агентство ООН у справах біженців оновило інформацію та розпочало отримання заявок на виплату допомоги.

Хто може отримати виплати 6600 гривень від ООН

ООН почало виплати по 6600 гривень людям, які постраждали внаслідок воєнних дій з метою допомогти їм задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни. Допомогу можуть отримати:

громадяни України, які отримали статус ВПО від 24 лютого 2022 року;

населення, постраждале внаслідок воєнних дій починаючи з 24 лютого 2022 року в таких областях:

Дніпропетровська область; Полтавська область; Одеська область; Запорізька область; Кіровоградська область; Черкаська область; Харківська область; Чернігівська область; Сумська область;

українці, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії з 24 лютого 2022 року;

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені);

Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5 400 грн. на одного члена родини.

Особи, які звертаються за допомогою, отримають виплати, якщо вони не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Допомога від ООН ― список документів

В 2023 році для отримання допомоги від ООН ВПО та постраждалі від російської агресії українці мають звертатися в пункт збору даних у своєму регіоні або ж до мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області. Для заповнення заявки при собі необхідно мати:

документ, що посвідчує особу (паспорт, закордонний паспорт, водійські права);

ідентифікаційний код (або для тих, хто відмовився від ідентифікаційних кодів з релігійних причин ― відповідний запис в паспорті);

свідоцтво про народження дітей за наявності дітей;

номер банківської картки на рахунок відкритий в українському банку;

всі документи, які є, що підтверджують приналежність до категорії вразливості, яким передбачені виплати.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Виключення — маломобільні громадяни. Для сімей, де є такі люди, допускається реєстрація без їхньої присутності за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я.

Виплата здійснюється одноразовим грошовим переводом. Вся сума відразу за три місяці буде перерахована на банківську картку голові сім'ї або через Western Union для тих сімей, які не мають банківського рахунку.

Де можна подати документи до виплати

Стаціонарні та мобільні групи працюють в таких областях України:

Львівська область;

Черкаська область;

Кіровоградська область;

Полтавська область;

Житомирська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Хмельницька область;

Одеська область;

Чернігівська область;

Харківська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Розклад роботи мобільних груп та міста областей, де приймають документи можна побачити на офіційному сайті.