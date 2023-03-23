В УПЦ МП решили "защищать" Лавру и намекнули на крестный ход

Представители УПЦ МП, которые должны покинуть Киево-Печерскую Лавру до 29 марта, заявили, что не намерены "идти на компромиссы"﻿. Об этом говорится в обращении синода УПЦ МП, сообщает Деловая столица.

"Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру" , — отметили в организации.

Руководители церкви также заявили о "растущем давлении" и призвали сторонников их церкви к "твердому и непоколебимому стоянию в вере".

По версии УПЦ МП, власть пытается их "всесторонне запугать, уговорить на "компромисс" и "просто уничтожить".

При этом синод намекнул, вспомнив, как тысячи верующих вышли на крестный ход во 2-е воскресенье Великого поста после Божественной литургии.

"Крестным ходом после Божественной литургии вместе шли люди разных взглядов и политических убеждений, которых объединила любовь к Печерским преподобным Отцам. Все они вышли выразить свою поддержку братии и свою гражданскую волю" , — говорится в обращении.

Также руководители УПЦ МП в ответ якобы на обращение "благословить духовный труд по защите нашего законного права и в дальнейшем молиться в Киево-Печерской Лавре", пообещали, что "никакие причины не смогут сломить нашу твердую волю отстаивать святое Православие".