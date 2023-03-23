В УПЦ МП вирішили "захищати" Лавру й натякнули на хресний хід

Представники УПЦ МП, які повинні покинути Києво-Печерську Лавру до 29 березня, заявили, що не збираються "йти на компроміси"﻿. Про це йдеться у зверненні синоду УПЦ МП, повідомляє Ділова столиця.

"Закликаємо всіх кріпитися у вірі, підсилити свої молитви і всіма законними засобами захищати нашу найдорожчу святиню — Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру" , — зазначили в організації.

Очільники церкви також заявили про "зростаючий тиск" і закликали прихильників їхньої церкви до "твердого і непохитного стояння у вірі".

За версією УПЦ МП, влада намагається їх "всебічно залякати, умовити на "компроміс" і "просто знищити".

При цьому синод натякнув, згадавши, як тисячі вірян вийшли на хресний хід у 2-гу неділю Великого посту після Божественної літургії.

"Хресною ходою після Божественної літургії разом йшли люди різних поглядів і політичних переконань, яких об’єднала любов до Печерських преподобних Отців. Усі вони вийшли висловити свою підтримку братії та свою громадянську волю" , — йдеться у зверненні.

Також очільники УПЦ МП у відповідь начебто на звернення "благословити духовний труд по захисту нашого законного права й надалі молитися у Києво-Печерській Лаврі", пообіцяли, що "жодні причини не зможуть зламати нашу тверду волю відстоювати святе Православ’я".