Генштаб: Россия вывела войска из Новой Каховки

По состоянию на 22 марта российские оккупационные войска полностью покинули Новую Каховку Херсонской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 23 марта.

"По состоянию на 22 марта 2023 года все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город. Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы" , — говорится в сообщении.

Так, российские оккупанты забирали у местных жителей в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, одежду и мобильные телефоны.

Как сообщалось, 19 марта в оккупированной Каховке Херсонской области произошел масштабный пожар. В сети сообщают о возможном "прилете" по базе российских войск.