Генштаб: Росія вивела війська з Нової Каховки

Станом на 22 березня російські окупаційні війська повністю залишили Нову Каховку Херсонської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 23 березня.

"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи" , — йдеться в повідомленні.

Так, російські окупанти забирали у місцевих мешканців у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, одяг та мобільні телефони.

Як повідомлялось, 19 марта в оккупированной Каховке Херсонской области случился масштабный пожар. В сети сообщают о возможном "прилете" по базе российских войск.