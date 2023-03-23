Зеленский: Украина готова к переговорам с ЕС о членстве и ждет такой же готовности

Украина готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом году. Такая же готовность нужна и со стороны ЕС, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит обращение главы государства к Европейской раде.

"Критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров о членстве в Евросоюзе. Такая же готовность нужна и со стороны каждого лидера Европы" , - заявил он.

Напомним, Украина выполнила почти 80% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским союзом.