Зеленский: Украина готова к переговорам с ЕС о членстве и ждет такой же готовности
Украина готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом году. Такая же готовность нужна и со стороны ЕС, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит обращение главы государства к Европейской раде.
"Критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров о членстве в Евросоюзе. Такая же готовность нужна и со стороны каждого лидера Европы", - заявил он.
Напомним, Украина выполнила почти 80% обязательств по соглашению об ассоциации с Европейским союзом.