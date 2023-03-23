Зеленський: Україна готова до переговорів з ЄС про членство і чекає на таку ж готовність

Україна готова до початку переговорів про членство в Євросоюзі вже цього року. Така ж готовність потрібна і з боку ЄС, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звернення глави держави до Європейської ради.

"Критично важливо, щоб не було затягування в зближенні України та Євросоюзу. Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства в Євросоюзі. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи" , - заявив він.

Нагадаємо, Україна виконала майже 80% зобов'язань щодо угоди про асоціацію з Європейським союзом.