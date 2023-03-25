Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Raiffeisen Bank International внесли в список «международных спонсоров войны»

Национальное агенство по предотвращению коррупции (НАЗК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны из-за того, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину банк не только продолжил работать на российской территории, но и официально признал так называемые «ЛНР» и «ДНР».

Российский филиал Raiffeisen Bank является одним из системно значимых российских банков. Он работает в россии с 1996 года и является одним из немногих иностранных банков, продолживших работу в стране-агрессоре после ухода своих европейских конкурентов.

В связи с произошедшим пресс-служба «Райффайзен Банк Украина» заявила, что «это решение НАЗК никоим образом не касается украинского Райффайзен Банка как отдельного юридического лица и не скажется на его деятельности».

2. Польская Grupa Polsat Plus интересуется Sense Bank

Корпорация одного из богатейших бизнесменов Польши Зигмунта Соложа Grupa Polsat Plus рассматривает покупку украинского Sense Bank (бывший «Альфа-Банк Украина»), принадлежащего россиянам Михаилу Фридману, Петру Авену и партнерам. Об этом сообщило украинское издание Forbes со ссылкой на два независимых источника, знакомых с обстоятельствами переговоров.

Глава наблюдательного совета Sense Bank Роман Шпек в комментарии не стал раскрывать имя потенциального инвестора, однако уточнил, что это «польская компания с активами в финансовом секторе, телекоме и энергетике».

3. Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам «Айбокс Банка»

24 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил о начале выплат гарантированных сумм вкладчикам АО «Айбокс Банк», причем выплаты будут производить сразу по всем вкладам, независимо от срока их действия. Все вкладчики-физические лица, в том числе физлица-предприниматели, могут обращаться за своими вкладами, начиная с 24 марта.

Общая сумма возмещения по вкладам банка предварительно составляет 295 млн гривен.

Получить свои деньги вкладчики также могут дистанционно, не посещая отделение банка физически. Дистанционные выплаты осуществляют четыре банка-агента: «Приватбанк», «Укргазбанк», банк «Пивденный» и ПУМБ.

4. Банки продолжают снижать процентные ставки по карточным и текущим счетам, а также депозитам до востребования и краткосрочным депозитам

Так, ПУМБ с 21 марта снизил ставку по депозиту «Свободный» с 6 до 5% годовых. Вклад открывается сроком на 1 месяц, с возможностью пополнения и свободного снятия части средств.

Также на 1%, с 11 до 10% годовых снижена процентная ставка по депозиту «Спокойный», подразумевающему возможность пополнения, но без снятия с сохранением начисленных процентов.

Понижение процентов на остаток средств на карточных и текущих счетах, а также по краткосрочным депозитам – результат политики Национального банка, стимулирующего хранить деньги в банках не на счетах со свободным доступом, а на срочных депозитах.

5. UnexBank меняет тарифы по карте «UnexSmart»

C 21 апреля комиссия за перевод по реквизитам собственных средств с карточного счета «UnexSmart» на счета в других банках через будет отменена. В то же время комиссия за перевод кредитных средств вырастет с 5 гривен до 4,5%+5 гривен.