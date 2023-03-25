Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Raiffeisen Bank International внесли до списку «міжнародних спонсорів війни»

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну банк не лише продовжив працювати на російській території, але й офіційно визнав так звані «ЛН » та «ДНР».

Російська філія Raiffeisen Bank одна із системно значимих російських банків. Він працює в Росії з 1996 року і є одним із небагатьох іноземних банків, які продовжили роботу в країні-агресорі після відходу своїх європейських конкурентів.

У зв'язку з тим, що сталося, прес-служба «Райффайзен Банк Україна» заявила, що «це рішення НАЗК жодним чином не стосується українського Райффайзен Банку як окремої юридичної особи і не позначиться на його діяльності».

2. Польська Grupa Polsat Plus цікавиться Sense Bank

Корпорація одного з найбагатших бізнесменів Польщі Зигмунта Соложа Grupa Polsat Plus розглядає покупку українського Sense Bank (колишній «Альфа-Банк Україна»), який належить росіянам Михайлу Фрідману, Петру Авену та партнерам. Про це повідомило українське видання Forbes з посиланням на два незалежні джерела, знайомі з обставинами переговорів.

Голова наглядової ради Sense Bank Роман Шпек у коментарі не почав розкривати ім'я потенційного інвестора, проте уточнив, що це «польська компанія з активами у фінансовому секторі, телекомі та енергетиці».

3. Фонд гарантування вкладів розпочав виплати вкладникам «Айбокс Банку»

24 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив про початок виплат гарантованих сум вкладникам АТ «Айбокс Банк», причому виплати здійснюватимуть одразу за всіма вкладами, незалежно від терміну їхньої дії. Усі вкладники-фізичні особи, у тому числі фізособи-підприємці, можуть звертатися за своїми вкладами, починаючи з 24 березня.

Загальна сума відшкодування за вкладами банку становить 295 млн гривень.

Отримати свої гроші вкладники можуть дистанційно, не відвідуючи відділення банку фізично. Дистанційні виплати здійснюють чотири банки-агенти: «Приватбанк», «Укргазбанк», банк «Південний» та ПУМБ.

4. Банки продовжують знижувати процентні ставки за картковими та поточними рахунками, а також депозитами до запитання та короткостроковими депозитами

Так, ПУМБ з 21 березня знизив ставку за депозитом «Вільний» із 6 до 5% річних. Вклад відкривається строком на 1 місяць, з можливістю поповнення та вільного зняття частини коштів.

Також на 1%, з 11 до 10% річних знижено відсоткову ставку за депозитом «Спокійний», що передбачає можливість поповнення, але без зняття із збереженням нарахованих відсотків.

Зниження відсотків на залишок коштів на карткових та поточних рахунках, а також за короткостроковими депозитами – результат політики Національного банку, який стимулює зберігати гроші в банках не на рахунках із вільним доступом, а на строкових депозитах.

5. UnexBank змінює тарифи на карті «UnexSmart»

З 21 квітня комісія за переказ за реквізитами власних коштів з карткового рахунку «UnexSmart» на рахунки в інших банках через скасує. У той же час, комісія за переказ кредитних коштів зросте з 5 гривень до 4,5%+5 гривень.