В Мелитополе прогремели взрывы возле российских казарм – мэр

Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов – в частности, пострадало здание, где размещались силовые структуры захватчиков. Об этом сообщил﻿ законный мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ" , - заявил мэр Мелитополя.

Позже Федоров опубликовал фото дыма на микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.

Он добавил, что пострадало захваченное россиянами здание, где размещались вражеские силовые структуры.

Оккупанты также сообщили о прилетах в Мелитополе. Коллаборант Рогов опубликовал видео одного из взрывов.

Оккупационная администрация города заявила, что в результате "артиллерийского обстрела" Мелитополя частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Сообщается, что повреждены несколько зданий и пострадали 4 человека.

Позже оккупанты сообщили, что еще одно попадание зафиксировано в районе авиагородка.

Отмечается, что один из снарядов якобы попал в гараж, а рядом стоящее жилое здание получило незначительные повреждения – в нем вылетели окна, но пострадавших якобы нет.