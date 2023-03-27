У Мелітополі пролунали вибухи біля російських казарм – мер

Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало кілька вибухів – зокрема, постраждала будівля, де розміщувалися силові структури загарбників. Про це повідомив законний мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"У окупантів у Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже кілька вибухів. Що палає у ворога цього разу, з'ясовуємо. Чекаємо на хороші новини від ЗСУ" , - заявив мер Мелітополя.

Пізніше Федоров опублікував фото диму на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" та ворожих казарм.

Він додав, що постраждала захоплена росіянами будівля, де розміщувалися ворожі силові структури.

Окупанти також повідомили про прильоти у Мелітополі. Колаборант Рогов опублікував відео одного із вибухів.

Окупаційна адміністрація міста заявила, що внаслідок "артилерійського обстрілу" Мелітополя частково зруйновано будинок біля багатопрофільного коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги. Повідомляється, що пошкоджено декілька будівель та постраждали 4 особи.

Пізніше окупанти повідомили, що ще одне влучення зафіксовано в районі авіамістечка.

Зазначається, що один із снарядів нібито потрапив у гараж, а житлова будівля, що стоїть поруч, отримала незначні пошкодження – в ній вилетіли вікна, але постраждалих нібито немає.