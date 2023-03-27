У Мелітополі пролунали вибухи біля російських казарм – мер

У Мелітополі пролунали вибухи біля російських казарм – мер
Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol/

Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало кілька вибухів – зокрема, постраждала будівля, де розміщувалися силові структури загарбників. Про це повідомив законний мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"У окупантів у Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже кілька вибухів. Що палає у ворога цього разу, з'ясовуємо. Чекаємо на хороші новини від ЗСУ" , - заявив мер Мелітополя.

Пізніше Федоров опублікував фото диму на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" та ворожих казарм.

931fb9e-vybuh.jpg

Він додав, що постраждала захоплена росіянами будівля, де розміщувалися ворожі силові структури.

c7e52a1-melitopol1.jpg

Окупанти також повідомили про прильоти у Мелітополі. Колаборант Рогов опублікував відео одного із вибухів.

Окупаційна адміністрація міста заявила, що внаслідок "артилерійського обстрілу" Мелітополя частково зруйновано будинок біля багатопрофільного коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги. Повідомляється, що пошкоджено декілька будівель та постраждали 4 особи.

Пізніше окупанти повідомили, що ще одне влучення зафіксовано в районі авіамістечка.

Зазначається, що один із снарядів нібито потрапив у гараж, а житлова будівля, що стоїть поруч, отримала незначні пошкодження – в ній вилетіли вікна, але постраждалих нібито немає.

Новини

Популярні теми форуму

analytics