НБУ: В Украине существенно снизился уровень подделки банкнот гривни
Уровень подделки банкнот гривни по результатам 2022 года снизился более чем втрое, сообщает Экономическая правда.
Об этом свидетельствует мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот гривны в Украине за 2022 год, сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что по итогам 2022 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года - около 7,1 банкноты).
"Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка этот показатель в странах ЕС в 2022 году почти в шесть раз выше и составлял примерно 13 банкнот евро (по итогам 2021 года - 12 банкнот)", - говорится в сообщении.
В НБУ рассказали, что в прошлом году чаще всего подделывали банкноты старого образца, в частности большинство (92%) изъятых из обращения поддельных банкнот приходилось на банкноты трех номиналов:
- 500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);
- 200 грн (45% и 26% соответственно);
- 100 грн (8% и 2% соответственно).
В то же время другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн составляли лишь 8%.
"Как следствие, по результатам мониторинга 2022 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 11% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины.
Соответственно, на 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составило лишь 0,2 банкноты. Ведь банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Нацбанк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах) имеют усиленную систему защиты", - добавили в НБУ.
При этом, среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:
- доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
- евро (8%).
Как добавили в НБУ, чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:
- 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно);
- 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).
В НБУ рассказали также, что в основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли.
"В случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований НБУ.
По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются владельцу.
Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости", - добавили в регуляторе.