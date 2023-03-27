НБУ: В Україні суттєво знизився рівень підроблення банкнот гривні

Рівень підроблення банкнот гривні за результатми 2022 року знизився більш ніж утричі, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот гривні в Україні за 2022 рік, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що за підсумками 2022 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року - близько 7,1 банкноти).

"Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку цей показник у країнах ЄС у 2022 році майже в шість разів вищий і становив приблизно 13 банкнот євро (за підсумками 2021 року - 12 банкнот)" , - йдеться у повідомленні.

У НБУ розповіли, що торік найчастіше підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (92%) вилучених з обігу підроблених банкнот припадала на банкноти трьох номіналів:

500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);

200 грн (45% та 26% відповідно);

100 грн (8% та 2% відповідно).

Водночас інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.

"Як наслідок, за результатами моніторингу 2022 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 11% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України.

Відповідно, на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти. Адже банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Нацбанк увів у обіг у 2015 - 2020 роках) мають посилену систему захисту", - додали в НБУ.

При цьому, серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);

євро (8%).

Як додали в НБУ, найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

50 та 100 доларів США (23% та 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно);

50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

У НБУ розповіли також, що здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

"У разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень НБУ.

За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику.