Зеленский съездил в Сумскую область, осмотрел оборону границы с РФ

Зеленский съездил в Сумскую область, осмотрел оборону границы с РФ
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в Сумской области проверил, как осуществляется охрана государственной границы с Россией, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Офиса президента.

"Во время рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский проверил выполнение задач подразделениями Государственной пограничной службы Украины на государственной границе со страной-агрессором - Российской Федерацией.
Глава государства непосредственно ознакомился с организацией несения службы пограничниками и осуществления ими контроля на блокпостах".

Зеленскому рассказали, что Россия активизировала обстрелы украинского приграничья со своей территории, больше всего в последнее время страдает Белопольская территориальная община.

Предыстория:

  • В понедельник Зеленский впервые провел заседание Ставки верховного главнокомандующего на выезде - в Днепре.
  • Также он посетил Никопольский район Днепропетровской области, который постоянно обстреливают россияне.

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