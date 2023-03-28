Зеленский съездил в Сумскую область, осмотрел оборону границы с РФ

Президент Владимир Зеленский в Сумской области проверил, как осуществляется охрана государственной границы с Россией, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Офиса президента.

"Во время рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский проверил выполнение задач подразделениями Государственной пограничной службы Украины на государственной границе со страной-агрессором - Российской Федерацией.

Глава государства непосредственно ознакомился с организацией несения службы пограничниками и осуществления ими контроля на блокпостах".

Зеленскому рассказали, что Россия активизировала обстрелы украинского приграничья со своей территории, больше всего в последнее время страдает Белопольская территориальная община.

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