Зеленський з'їздив до Сумської області, оглянув оборону кордону з РФ

Президент Володимир Зеленський на Сумщині перевірив, як здійснюється охорона державного кордону з Росією, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Офісу президента.

"Під час робочої поїздки на Сумщину президент України Володимир Зеленський перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором – Російською Федерацією.

Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах".

Зеленському розповіли, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.

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