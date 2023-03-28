Зеленський з'їздив до Сумської області, оглянув оборону кордону з РФ
Президент Володимир Зеленський на Сумщині перевірив, як здійснюється охорона державного кордону з Росією, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення Офісу президента.
"Під час робочої поїздки на Сумщину президент України Володимир Зеленський перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором – Російською Федерацією.
Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах".
Зеленському розповіли, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.
Передісторія:
- У понеділок Зеленський уперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді – у Дніпрі.
- Також він відвідав Нікопольський район на Дніпропетровщині, який постійно обстрілюють росіяни.