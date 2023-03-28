Минреинтеграции: Оккупанты вывезли из Украины более 19 тысяч детей

Российские оккупанты за время полномасштабной войны вывезли с территории Украины в Россию и на оккупированные территории более 19.5 тысяч детей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, ссылаясь на данные Национального информационного бюро.

"Пока незаконно депортированы считаются 19 514 украинских детей. Известно также, что на временно оккупированных территориях и в России находятся около 4390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По предварительной информации, Путин несет ответственность за незаконное перемещение и депортацию населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины в Россию. Преступления были совершены на оккупированных территориях, по меньшей мере, с 24 февраля 2022 года.