Мініреінтеграції: Окупанти вивезли з України більше 19 тисяч дітей

Російські окупанти за час повномасштабної війни вивезли з території України в Росію та на окуповані території більше 19.5 тисяч дітей, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій, посилаючись на дані Національного інформаційного бюро.

"Наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей. Відомо також, що на тимчасово окупованих територіях і в росії перебувають близько 4390 статусних дітей, до яких відносяться діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

За попередньою інформацією, Путін несе відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до Росії. Злочини були скоєні на окупованих територіях щонайменше з 24 лютого 2022 року.