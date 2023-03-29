Путин признал, что санкции могут негативно отразиться на экономике России

Президент России Владимир Путин заявил, что международные санкции, введенные из-за начала войны против Украины, могут иметь "негативные" последствия, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил на совещании с российским правительством в режиме видеоконференции.

"Санкции, введенные против российской экономики, в среднесрочной перспективе действительно могут негативно отразиться на ней" , – заявил он.

Отметим, это признание изменение позиции главы Кремля. Путин с 2014 года говорил, что Москва адаптируется к новым экономическим реалиям, а введенные санкции якобы навредят только западным экономикам.

Российская пропаганда постоянно утверждала, что введенные Западом ограничения будут нивелированы за счет "импортозамещения" и усиления сотрудничества с Китаем и другими странами.

Напомним, согласно выводам исследования, которое провела Международная рабочая группа по санкциям против РФ, санкции работают, но есть возможность для их усиления, при этом 2023 год может стать переломным в экономическом воздействии на агрессора.