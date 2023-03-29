Путін визнав, що санкції можуть негативно вплинути на економіку Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що міжнародні санкції, запроваджені через початок війни проти України, можуть мати "негативні" наслідки", повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив на нараді з російським урядом у режимі відеоконференції.

"Санкції, запроваджені проти російської економіки, в середньостроковій перспективі справді можуть негативно позначитися на ній" , – заявив він.

Зазначимо, це визнання є зміною позиції глави Кремля. Путін з 2014 року говорив, шо Москва адаптується до нових економічних реалій, а запроваджені санкції начебто зашкодять лише західним економікам.

Російська пропаганда постійно стверджувала, що запроваджені Заходом обмеження будуть нівельовані за рахунок "імпортозаміщення" і посилення співпраці з Китаєм та іншими країнами.

Нагадаємо, за висновками дослідження, яке провела Міжнародна робоча група з питань санкцій проти РФ, санкції працюють, але є можливість для їх посилення, при цьому 2023 рік може стати переломним в економічному впливі на агресора.