Трагедия на полигоне в "Десне": в ГБР назвали причину гибели военных

Следователи Государственного бюро расследований установили, что военные в учебном центре у "Десна" Черниговской области погибли из-за детонации артиллерийского снаряда, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление советницы по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас та разрешенная к обнародованию информация звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд" , - сказала Сапьян.

Она добавила, что сейчас продолжаются экспертизы и досудебное расследование.

"Подобные уголовные производства по отношению к нашим военным любят тишину" , - подчеркнула советница.

Напомним, 18 марта в Черниговской области в результате чрезвычайного происшествия в Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого погибли четверо военнослужащих.

По данным следствия, в тот день в воинской части производились штатные стрельбы. Во время учений сдетонировал снаряд, в результате чего погибли четыре солдата.