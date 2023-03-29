Трагедия на полигоне в "Десне": в ГБР назвали причину гибели военных
Следователи Государственного бюро расследований установили, что военные в учебном центре у "Десна" Черниговской области погибли из-за детонации артиллерийского снаряда, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление советницы по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.
"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас та разрешенная к обнародованию информация звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд", - сказала Сапьян.
Она добавила, что сейчас продолжаются экспертизы и досудебное расследование.
"Подобные уголовные производства по отношению к нашим военным любят тишину", - подчеркнула советница.
Напомним, 18 марта в Черниговской области в результате чрезвычайного происшествия в Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого погибли четверо военнослужащих.
По данным следствия, в тот день в воинской части производились штатные стрельбы. Во время учений сдетонировал снаряд, в результате чего погибли четыре солдата.