Трагедія на полігоні у "Десні": у ДБР назвали причину загибелі військових

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що військові у навчальному центрі у "Десна" Чернігівської області загинули через детонацію артилерійського снаряду, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

"Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд" , - сказала Сапьян.

Вона додала, що зараз тривають експертизи й досудове розслідування.

"Подібні кримінальні провадження щодо наших військових люблять тишу" , - наголосила радниця.

Нагадаємо, 18 березня у Чернігівській області внаслідок надзвичайної події в Навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого загинули четверо військовослужбовців.

За даними слідства, того дня у військовій частині проводилися штатні стрільби. Під час навчань здетонував снаряд, внаслідок чого загинуло чотири солдати.