Обновлен рейтинг лучших Форекс брокеров Украины. Кто в лидерах по версии Traders Union?

Ежедневный торговый оборот на Форексе исчисляется миллиардами долларов. Чтобы начать зарабатывать на этом высоколиквидном рынке, в первую очередь необходимо позаботиться о выборе толковой брокерской компании. Финансовый партнер должен не только предлагать выгодные условия сотрудничества, но и честно исполнять обязательства. Для оценки торговых возможностей и сравнения компаний придется потратить много времени. Однако это оправдается будущими заработками.

Traders Union изучили предложения на Форекс (Украина) и выбрали лучшие компании, которые работают в рамках закона, предлагают выгодные условия сотрудничества и получили положительный фидбэк. Детальнее о том, какие компании вошли в топ, вы узнаете из этого материала.

Как выбрать достойного брокера?

Выбирая брокерскую компанию, необходимо учитывать ряд критериев:

наличие юридических оснований для деятельности. У брокера, который ориентируется на долгосрочное сотрудничество с трейдерами, должен быть: сертификат об инкорпорации и лицензия проверенного регулятора;

стаж работы на финансовых рынках. Перепроверить эту информацию можно по специализированному сервису whois;

наличие представительства в Украине;

торговые условия. Учитывайте наличие демо-аккаунта для безрисковых тренировок, минимальный стартовый депозит, разнообразие торговых инструментов, наличие марж-трейдинга, бонусов и пр.;

наличие возможностей как для активного, так и для пассивного заработка (копитрейдинг, ПАММ и пр.);

отсутствие спорных и скандальных ситуаций с украинскими трейдерами.

Пятерка лучших брокеров

Эксперты Traders Union определили, что лучшие условия для сотрудничества предлагают:

RoboForex. Брокерская организация предлагает комфортные условия как профессионалам, так и новичкам. Стартовый депозит на платформе – 10 долларов. Компания активно наращивает клиентскую базу, с ней сотрудничают уже более 3,5 млн трейдеров из различных стран мира, в том числе и из Украины (тут у брокера есть представительство). RoboForex работает на основании лицензии от CySEC.

Exness. По словам аналитиков Traders Union, сотрудничество с этим брокером также будет комфортным для новичков (стартовый взнос – от 1 доллара). Компания работает в рамках законодательства и получила одобрение нескольких известных надзорных органов (в Великобритании, на Кипре и др.). Для более детального ознакомления с историей развития этой брокерской организации и предлагаемыми торговыми условиями необходимо изучить досье Exness.

IC Markets – компания предоставляет услуги с 2007 года. Брокер лицензирован и является членом The Financial Commission (гарантируется компенсация до 20 000 EUR на каждого трейдера). Компания гарантирует большой выбор торговых активов, спреды от нуля и качественный клиентский сервис.

Poсketoption – компания предоставляет услуги с 2017 года. Среди основных преимуществ пользователи отмечают наличие профессиональной поддержки, относительно низкий стартовый депозит (от 50 долларов), наличие обучающих материалов, социальной платформы для получения пассивного дохода, щедрые бонусы. Из минусов – минималка для вывода профита составляет 10 долларов.

Forex4you – этот брокер предлагает комфортные условия трейдерам, в том числе и новичкам. По словам аналитиков Traders Union, тут отсутствуют ограничения на алгоритмический трейдинг и скальпинг, есть возможности для пассивного заработка и центовые счета. Среди недочетов – отсутствие поддержки гривны.

В Traders Union отмечают, что всегда нужно выбирать брокера с учетом личных предпочтений. Однако проверка отзывов реальных клиентов и наличие у компании юридических оснований для деятельности – обязательные условия.