Traders Union опублікував рейтинг найкращих Форекс брокерів України. Хто у лідерах?

Щоденний торговельний оборот на Форексі обчислюється мільярдами доларів. Щоб почати заробляти на цьому високоліквідному ринку, насамперед необхідно потурбуватися щодо вибору надійної брокерської компанії. Фінансовий партнер має не лише пропонувати вигідні умови співпраці, а й чесно виконувати зобов'язання. Для оцінки торгових можливостей та порівняння компаній доведеться витратити чимало часу. Однак це виправдається майбутніми заробітками.

Traders Union вивчили пропозиції на Форекс (Україна) та обрали найкращі компанії, які працюють у рамках закону, пропонують вигідні умови співпраці та отримали позитивний фідбек. Детальніше про те, які компанії увійшли до топу, ви дізнаєтеся з цього матеріалу.

Як обрати гідного брокера?

Під час вибору брокерської компанії необхідно враховувати низку критеріїв:

наявність юридичних підстав для діяльності. Брокер, який орієнтується на довгострокову співпрацю з трейдерами, повинен мати: сертифікат про інкорпорацію та ліцензію перевіреного регулятора;

стаж роботи на фінансових ринках. Перевірити цю інформацію можна за допомогою спеціалізованого сервісу whois;

наявність представництва в Україні;

торгові умови. Враховуйте наявність демо-акаунту для безризикових тренувань, мінімальний стартовий депозит, різноманітність торгових інструментів, наявність марж-трейдингу, бонусів тощо;

наявність можливостей як для активного, так і для пасивного заробітку (копітрейдинг, ПАММ та ін.);

відсутність спірних та скандальних ситуацій з українськими трейдерами.

П'ятірка найкращих брокерів

Експерти Traders Union визначили, що найкращі умови для співпраці пропонують:

RoboForex. Брокерська організація пропонує комфортні умови як професіоналам, так і новачкам. Стартовий депозит на платформі – 10 доларів. Компанія активно нарощує клієнтську базу, з нею співпрацюють вже понад 3,5 млн. трейдерів з різних країн світу, в тому числі й з України (тут у брокера є представництво). RoboForex працює на основі ліцензії від CySEC.

Exness. За словами аналітиків Traders Union, співпраця з цим брокером буде комфортною навіть для новачків (стартовий внесок – від 1 долара). Компанія працює в рамках законодавства та отримала схвалення кількох відомих наглядових органів (у Великій Британії, на Кіпрі та ін.). Для детальнішого ознайомлення з історією розвитку цієї брокерської організації та запропонованими торговими умовами необхідно вивчити досьє Exness.

IC Markets - компанія надає послуги з 2007 року. Брокер ліцензований та є членом The Financial Commission (гарантується компенсація до 20 000 EUR кожному трейдеру). Компанія пропонує великий вибір торгових активів, спреди від нуля та якісний клієнтський сервіс.

Poсketoption – компанія надає послуги з 2017 року. Серед основних переваг користувачі відзначають наявність професійної підтримки, відносно низький стартовий депозит (від 50 доларів), наявність навчальних матеріалів, соціальної платформи для отримання пасивного доходу, щедрі бонуси. З мінусів – мінімалка для виведення профіту становить 10 доларів.

Forex4you – цей брокер пропонує комфортні умови трейдерам, у тому числі новачкам. За словами аналітиків Traders Union, тут відсутні обмеження на алгоритмічний трейдинг та скальпінг, є можливості для пасивного заробітку та центові рахунки. Серед недоліків – відсутність підтримки гривні.

У Traders Union зазначають, що завжди потрібно обирати брокера з урахуванням особистих уподобань. Проте перевірка відгуків реальних клієнтів та наявність у компанії юридичних підстав для діяльності – обов'язкові умови.