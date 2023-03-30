Суд во Франции отказал Украине в экстрадиции Жеваго

Суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго. Об этом изданию сообщила пресс-служба Жеваго, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что суд принял решение 30 марта "после тщательного рассмотрения всех материалов дела, с учетом всех доказательств и аргументов, которые предоставила сторона защиты".

По мнению Жеваго, решение французского суда "подтверждает, что дело против него является политическим и не имеет юридической основы".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Государственное бюро расследований.

Напомним, экстрадиционный запрос о выдаче Жеваго был подан украинской стороной, в частности Офисом генерального прокурора и Государственным бюро расследований в рамках расследования уголовного производства о растрате средств банка "Финансы и кредит".