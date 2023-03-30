Суд у Франції відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони щодо екстрадиції українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Про це повідомила прес-служба Жеваго, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що суд ухвалив рішення 30 березня "після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, які надала сторона захисту".

На думку Жеваго, рішення французького суду "підтверджує, що справа проти нього є політичною та не має юридичної основи".

"Українська правда" звернулася за коментарем до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, екстрадиційний запит про видачу Жеваго було подано українською стороною, зокрема Офісом генерального прокурора та Державним бюро розслідувань у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату коштів банку "Фінанси та кредит".