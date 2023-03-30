Оккупанты обстреливают Харьков: зафиксировано не менее 6 прилетов

Поздно вечером 30 марта российские оккупанты обстреляли Харьков. Сейчас воздушная тревога в области до сих пор продолжается, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, городской голова Харькова Игорь Терехов.

Терехов сообщил об обстреле. Синегубов добавил, что оккупанты бьют по Харькову и области.

"Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано не менее 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги", - сообщил Синегубов.



По словам Терехова, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Тревогу объявили в Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.

В КГГА сообщили, что существует "угроза атаки дронов".