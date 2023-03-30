Окупанти обстрілюють Харків: зафіксовано щонайменше 6 прильотів

Пізно увечері 30 березня російські окупанти обстріляли Харків. Наразі повітряна тривога в області досі триває, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов.

Терехов повідомив про обстріл. Синєгубов додав, що окупанти б'ють по Харкову та області.

"Ворог знову б'є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Не залишайте укриттів до відбою тривоги", - повідомив Синєгубов.



За словами Терехова, інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Тривогу оголосили у Харківській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.

У КМДА повідомили, що існує "загроза атаки дронів".