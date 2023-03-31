Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО

Парламент Турции 31 марта ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс﻿. За вступление Финляндии в НАТО проголосовали 276 депутатов, сообщает Деловая столица.

Теперь все страны Североатлантического альянса ратифицировали ее вступление.

Напомним, Швеция и Финляндия одновременно подавали заявки на присоединение к НАТО. В январе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции, на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.

17 марта Турция начала процесс ратификации заявки Финляндии о вступлении в НАТО отдельно от Швеции.