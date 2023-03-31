Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО

Парламент Туреччини 31 березня ратифікував вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу﻿/ За вступ Фінляндії до НАТО проголосували 276 депутатів, повідомляє Ділова столиця.

Відтак, тепер усі країни Північноатлантичного альянсу ратифікували її вступ.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія одночасно подавали заявки на приєднання до НАТО. У січні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше, ніж на вступ Швеції, на тлі напруженості у відносинах зі Стокгольмом.

17 березня Туреччина почала процес ратифікації заявки Фінляндії про вступ до НАТО окремо від Швеції.