Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО
Парламент Туреччини 31 березня ратифікував вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу/ За вступ Фінляндії до НАТО проголосували 276 депутатів, повідомляє Ділова столиця.
Відтак, тепер усі країни Північноатлантичного альянсу ратифікували її вступ.
Нагадаємо, Швеція та Фінляндія одночасно подавали заявки на приєднання до НАТО. У січні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше, ніж на вступ Швеції, на тлі напруженості у відносинах зі Стокгольмом.
17 березня Туреччина почала процес ратифікації заявки Фінляндії про вступ до НАТО окремо від Швеції.