Куда вложить деньги новичку: гайд от Traders Union

Эксперты Traders Union рассказали, какие инвестиции в Украине для начинающих подходят в первую очередь, как минимизировать риски потери капитала. Также аналитики составили пошаговую инструкцию для новичков.

Можно ли зарабатывать на инвестициях новичку? Отсутствие специализированных знаний о финансовых рынках и практического опыта – не повод отказываться от возможности приумножить свой капитал. Однако, чтобы не прогореть, необходимо выбирать направления для инвестирования с наименьшими рисками и вкладывать только свободные средства.

Инвестирование для новичков: с чего начать

В топ популярных решений для инвестирования входят:

покупка жилой недвижимости (для последующей перепродажи или заработка на аренде);

вложения в ценные бумаги крупных компаний (акции, облигации, ETF-фонды);

участие в сервисах P2P-кредитования;

вложения в драгоценные металлы (золото, серебро, платина и пр.);

копитрейдинг.

По словам аналитиков Traders Union, важно понимать, что далеко не все эти варианты для инвестирования подходят новичкам. Так, для покупки недвижимости нужно иметь большой стартовый капитал и быть готовым к тому, что вложения окупятся не через месяц-два. Аналогичная ситуация с инвестированием в ценные бумаги и драгоценные металлы. Если же говорить про участие в сервисах P2P и заработке на займах под проценты, то это довольно рискованная затея. Гарантий никаких нет, так как в Украине отсутствует регулирование подобных сервисов. Если попадете на недобросовестного заемщика, есть большая вероятность потерять средства.

Финансовые эксперты Traders Union считают, что оптимальным вариантом для новичков будет копитрейдинг. На то есть несколько причин:

меньшие риски (если удастся найти надежного брокера и опытного поставщика сигналов);

низкий стартовый депозит (например, у Робофорекс для копитрейдинга нужна сумма от 100 долларов);

возможность зарабатывать без знаний о финансовых рынках, проведения технического и фундаментального анализа, больших затрат времени.

В Traders Union рекомендуют действовать по такому алгоритму: выбираете и открываете счет у брокера, определяетесь с провайдером сигналов на основании предложенного рейтинга, устанавливаете условия копирования. Сделки опытного трейдера будут в автоматическом режиме дублироваться на ваш торговый счет.

В том случае, если провайдер сигналов толковый, вы сможете зарабатывать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Тот трейдер, сделки которого вы копируете, сам заинтересован в успехе. Он инвестирует в торговлю собственный капитал и явно не хочет его терять.

В TU отмечают, что условия для копитрейдинга у разных брокеров отличаются. Необходимо сравнить размер комиссий, правила использования сервиса и только потом принимать решение. Первое место в рейтинге Форекс брокеров Украины по версии Traders Union занимает RoboForex. Компания работает с 2009 года и предлагает интересные условия для новичков: демо-аккаунт, центовые счета и пр. Есть и собственный сервис копирования сделок, который отличается гибкой настройкой, наличием защиты от минусового баланса и низким порогом входа.