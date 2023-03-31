Куди вкласти гроші новачкові: гайд від Traders Union

Експерти Traders Union розповіли, які інвестиції в Україні для початківців підходять насамперед, як мінімізувати ризики втрати капіталу. Також аналітики склали покрокову інструкцію для новачків.

Чи можна заробляти на інвестиціях новачкам? Відсутність спеціалізованих знань про фінансові ринки та практичний досвід – не привід відмовлятися від можливості примножити свій капітал. Однак, щоб не прогоріти, необхідно вибирати напрями для інвестування з найменшими ризиками та вкладати лише вільні кошти.

Інвестування для новачків: з чого почати

До топу популярних рішень для інвестування входять:

купівля житлової нерухомості (для подальшого перепродажу чи заробітку на оренді);

вкладення у цінні папери великих компаній (акції, облігації, ETF-фонди);

участь у сервісах P2P-кредитування;

вкладення в дорогоцінні метали (золото, срібло, платина та ін.);

копітрейдинг.

За словами аналітиків Traders Union, важливо розуміти, що не всі ці варіанти інвестування підходять новачкам. Так, для купівлі нерухомості потрібно мати великий стартовий капітал і бути готовим до того, що вкладення окупляться не за місяць-два. Аналогічна ситуація з інвестуванням у цінні папери та дорогоцінні метали. Якщо ж говорити про участь у сервісах P2P та заробіток на позиках під відсотки, то це досить ризикована ідея. Гарантій немає, оскільки в Україні відсутнє регулювання подібних сервісів. Якщо натрапити на недобросовісного позичальника, є велика ймовірність втратити кошти.

Фінансові експерти Traders Union вважають, що оптимальним варіантом для новачків буде копітрейдінг. На те є кілька причин:

менші ризики (якщо вдасться знайти надійного брокера та досвідченого постачальника сигналів);

низький стартовий депозит (наприклад, у брокера Робофорекс для копітрейдингу потрібна сума від 100 доларів);

можливість заробляти без знань про фінансові ринки, проведення технічного та фундаментального аналізу, великих витрат часу.

У Traders Union рекомендують діяти за таким алгоритмом: відкриваєте рахунок у брокера, визначаєтеся з провайдером сигналів на підставі запропонованого рейтингу, встановлюєте умови копіювання. Угоди досвідченого трейдера будуть автоматично дублюватися на ваш торговий рахунок.

У тому випадку, якщо провайдер сигналів тямущий, ви зможете заробляти як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі. Той трейдер, угоди якого ви копіюєте, зацікавлений в успіху. Він інвестує у торгівлю власний капітал і стовідсотково не хоче його втрачати.

У TU зазначають, що умови для копітрейдингу у різних брокерів відрізняються. Необхідно порівняти розмір комісій, правила використання сервісу і тільки потім приймати рішення. Перше місце у рейтингу Форекс брокерів України за версією Traders Union посідає RoboForex. Компанія працює з 2009 року та пропонує вигідні умови для новачків: тут передбачені демо-аккаунт, центові рахунки та ін. Є і власний сервіс копіювання угод, який відрізняється гнучким налаштуванням, наявністю захисту від мінусового балансу та низьким порогом входу.