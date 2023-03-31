Кремль отреагировал на заявление Орбана о возможной отправке миротворцев в Украину

В Кремле тему отправки миротворцев ЕС в Украину считают "потенциально чрезвычайно опасной", сообщает Деловая столица.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на журналистам со ссылкой на ТАСС.

"Это заявление, на которое очень важно обратить внимание. Если речь идет о серьезных каких-то "проговорах", то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение" , — заявил чиновник.

Сегодня, 31 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению темы отправки миротворческих войск в Украину. Ранее эту тему в разговорах европейские лидеры избегали так же, как и поставки вооружений.