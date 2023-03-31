Кремль відреагував на заяву Орбана про можливе відправлення миротворців до України

У Кремлі тему відправлення миротворців ЄС до України вважають "потенційно надзвичайно небезпечною", повідомляє Ділова столиця.

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив на журналістам із посиланням на ТАРС.

"Це заява, на яку дуже важливо звернути увагу. Якщо йдеться про серйозні якісь "проговори", то, звісно, це потенційно надзвичайно небезпечне обговорення" , — заявив чиновник.

Сьогодні, 31 березня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країни ЄС близькі до обговорення теми відправлення миротворчих військ до України. Раніше цю тему у розмовах європейські лідери уникали так само, як і постачання озброєнь.