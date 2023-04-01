Гуменюк: Российские войска увеличили количество "Калибров" в Черном море

Российские войска увеличили количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море. Из-за чего гроза вражеского удара растет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера Сил обороны юга Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в настоящее время в море количество российских ракетоносителей на боевом дежурстве возросло до трех. Из которых два из них надводные и один подводный. Суммарный залп "Калибров" может достигать 20.

"Поэтому вероятность ракетного удара растет, угроза очень высока" , - говорит Гуменюк.

Она также отметила, что военные отслеживают активность вражеской авиации.

"Пока она низкая, но может меняться достаточно динамично" , - обратила внимание Гуменюк.

Также она подчеркнула, что применение авиации вдоль линии фронта сегодня является одним из приоритетных направлений изменения тактики врагом, он продолжает применять управляемые авиационные бомбы (КАБ), не входя в зону работы нашей ПВО.

Напомним, ранее в Силах обороны предупреждали, что Россия может нанести по Украине точечные ракетные удары.

Добавим, также мы писали, что российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов.