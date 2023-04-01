Гуменюк: Російські війська збільшили кількість "Калібрів" у Чорному морі
Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Тож загроза ворожого удару зростає, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява речницi Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, наразі в морі кількість російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні зросла до трьох. З яких два з них надводні та один підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20.
"Тому вірогідність ракетного удару зростає, загроза дуже висока", - каже Гуменюк.
Вона також зазначила, що військові відстежують активність ворожої авіації.
"Наразі вона низька, але може змінюватися досить динамічно", - звернула увагу Гуменюк.
Також вона підкреслила, що застосування авіації уздовж лінії фронту є сьогодні одним із пріоритетних напрямків зміни тактики ворогом, він продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби (КАБ), не входячи в зону роботи нашої ППО.
Нагадаємо, раніше в Силах оборони попереджали, що Росія може завдати по Україні точкових ракетних ударів.
Додамо, також ми писали, що російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів.