Гуменюк: Російські війська збільшили кількість "Калібрів" у Чорному морі

Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Тож загроза ворожого удару зростає, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речницi Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі в морі кількість російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні зросла до трьох. З яких два з них надводні та один підводний. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20.

"Тому вірогідність ракетного удару зростає, загроза дуже висока" , - каже Гуменюк.

Вона також зазначила, що військові відстежують активність ворожої авіації.

"Наразі вона низька, але може змінюватися досить динамічно" , - звернула увагу Гуменюк.

Також вона підкреслила, що застосування авіації уздовж лінії фронту є сьогодні одним із пріоритетних напрямків зміни тактики ворогом, він продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби (КАБ), не входячи в зону роботи нашої ППО.

Нагадаємо, раніше в Силах оборони попереджали, що Росія може завдати по Україні точкових ракетних ударів.

Додамо, також ми писали, що російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів.