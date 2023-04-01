Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Стартовал переход на новое поколение СЭП НБУ

1 апреля 2023 года стартовал переход на новое поколение системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины на базе международного стандарта ISO 20022 в круглосуточном режиме (24/7). Поскольку это принципиально новая система платежей, переходный период может растянуться на несколько недель.

2. Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию акционеров АО «Сенс Банк»

28 марта 2023 года НБУ признал небезупречной деловую репутацию собственников существенного участия (акционеров) в АО «Сенс Банк» - ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited.

ABH Holdings S.A. обладал существенным участием в в Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), который 22 апреля 2022 года был признан банкротом.

Основные акционеры ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited – российские граждане А.Косогов, М.Фридман и П.Авен.

К ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited применены меры воздействия в виде временного, до устранения нарушений, лишения права использовать право голоса на собраниях акционеров.

3. Банки начали активно повышать процентные ставки по депозитам в гривне

Впервые за долгое время повысил процентные ставки крупнейший банк Украины – Приватбанк.

По вкладам на 6,9 и 12 месяцев ставки выросли на 3,5% - до 11,50% на 6-9 месяцев и 12,50% на 12 месяцев. Впрочем, и после повышения они гораздо ниже среднерыночных.

С 31 марта Monobank в очередной раз повысил процентные ставки по гривневым депозитам: на 3-5 месяцев без права досрочного расторжения – с 11 до 12%;

на 6-8 месяцев без права досрочного расторжения – с 12 до 13%;

на 9-11 месяцев без права досрочного расторжения – с 13 до 14%;

на 12 месяцев без права досрочного расторжения – с 14 до 15,5%;

на 15,18 и 24 месяцев без права досрочного расторжения – с 14 до 15,5%;

на 3-5 месяцев с правом досрочного расторжения – с 9 до 11%;

на 6-8 месяцев с правом досрочного расторжения – с 10 до 12%;

на 9-11 месяцев с правом досрочного расторжения – с 11 до 13%;

на 12 месяцев с правом досрочного расторжения – с 12 до 14,5%;

на 15,18 и 24 месяцев с правом досрочного расторжения – с 13 до 15%.

«Таскомбанк» повысил процентную ставку только по депозиту на 3 месяца – с 12 до 15% годовых. На остальные сроки ставки остались без изменений.

Повысил процентные ставки и «Аккордбанк»: на 3 и 6 месяцев – с 17 до 19%;

на 12 месяцев – с 17 до 17,5%.

4. «Укргазбанк» понизил процентные ставки по депозитам в гривне

В то время, как остальные банки повышают процентные ставки по депозитам, «Укргазбанк» понизил их:

на 3 месяца – с 15 до 11% годовых, т.е. сразу на 4%;

на 6 месяцев – с 16 до 15,5% годовых;

на 9 месяцев – с 18 до 16,5% годовых;

на 12 месяце – с 18 до 17,5% годовых.

5. «Банк Власний Рахунок» продолжил действие скидки в «Сильпо»

«Банк Власний Рахунок» продолжил действие 15%-ной скидки на более чем 900 товаров в сети магазинов «Сильпо» при расчете его картой еще на месяц – до конца апреля.