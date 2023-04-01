Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Стартував перехід на нове покоління СЕП НБУ

1 квітня 2023 року стартував перехід на нове покоління системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України на базі міжнародного стандарту ISO 20022 у цілодобовому режимі (24/7). Оскільки це принципово нова система платежів, перехідний період може тривати кілька тижнів.

2. Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів АТ «Сенс Банк»

28 березня 2023 року НБУ визнав небездоганною ділову репутацію власників суттєвої участі (акціонерів) у АТ «Сенс Банк» - ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited.

ABH Holdings SA мав істотну участь у Amsterdam Trade Bank NV (Нідерланди), який 22 квітня 2022 року був визнаний банкрутом.

Основні акціонери ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited – російські громадяни А.Косогов, М.Фрідман та П.Авен.

До ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited застосовані заходи впливу у вигляді тимчасового, до усунення порушень, позбавлення права використовувати право голосу на зборах акціонерів.

3. Банки почали активно підвищувати процентні ставки за депозитами у гривні

Вперше за довгий час підвищив відсоткові ставки найбільший банк України – ПриватБанк.

За вкладами на 6,9 та 12 місяців ставки зросли на 3,5% - до 11,50% на 6-9 місяців та 12,50% на 12 місяців. Втім, і після підвищення вони набагато нижчі від середньоринкових.

З 31 березня Monobank вкотре підвищив відсоткові ставки за гривневими депозитами: на 3-5 місяців без права дострокового розірвання – з 11 до 12%;

на 6-8 місяців без права дострокового розірвання – з 12 до 13%;

на 9-11 місяців без права дострокового розірвання – з 13 до 14%;

на 12 місяців без права дострокового розірвання – з 14 до 15,5%;

на 15,18 та 24 місяців без права дострокового розірвання – з 14 до 15,5%;

на 3-5 місяців із правом дострокового розірвання – з 9 до 11%;

на 6-8 місяців із правом дострокового розірвання – з 10 до 12%;

на 9-11 місяців із правом дострокового розірвання – з 11 до 13%;

на 12 місяців із правом дострокового розірвання – з 12 до 14,5%;

на 15,18 та 24 місяців з правом дострокового розірвання – з 13 до 15%.

"Таскомбанк" підвищив відсоткову ставку тільки за депозитом на 3 місяці - з 12 до 15% річних. На решту термінів ставки залишилися без змін.

Підвищив процентні ставки та «Акордбанк»: на 3 та 6 місяців – з 17 до 19%;

на 12 місяців – з 17 до 17,5%.

4. «Укргазбанк» знизив процентні ставки за депозитами у гривні

У той час, як решта банків підвищує процентні ставки за депозитами, «Укргазбанк» знизив їх:

на 3 місяці – із 15 до 11% річних, тобто. одночасно на 4%;

на 6 місяців – з 16 до 15,5% річних;

на 9 місяців – з 18 до 16,5% річних;

на 12 місяці – із 18 до 17,5% річних.

5. «Банк Власний Рахунок» продовжив дію знижки у «Сільпо»

«Банк Власний Рахунок» продовжив дію 15% знижки на більш ніж 900 товарів у мережі магазинів «Сільпо» при розрахунку його карткою ще на місяць – до кінця квітня.