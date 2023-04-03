Эксперты TU представили рейтинг лучших криптобирж в 2023 году

Важность выбора надежной криптобиржи состоит в том, что владелец цифровых валют осуществляет операции с собственными средствами, а значит, надежность и безопасность являются ключевыми. Взаимодействие с сомнительными компаниями и платформами может привести к потере средств из-за хакерских атак, неадекватного управления рисками или попадания в сети мошенников, — отмечают финансовые аналитики Traders Union.

Выбирая платформу для торговли криптовалютами, следует обязательно провести собственное исследование, опираясь на рекомендованные специалистами критерии. Эксперты TU рассказали, как выбирать криптобиржи и представили рейтинг наиболее надежных среди них.

Как узнать, что криптобиржа надежна?

Аналитики Traders Union рассказали об основных факторах, которые следует учитывать при выборе биржи криптовалют. В этот список попали:

Репутация. Важнейшим фактором при выборе криптобиржи является ее репутация. Надежная компания должна иметь достойную репутацию, наличие положительных отзывов и рекомендаций пользователей.

Безопасность. Важно, чтобы криптобиржа использовала высокий уровень шифрования и протоколы безопасности. Это позволит оградить средства от хакерских атак. Также важно, чтобы биржа производила проверку пользователей и проверку на отсутствие мошенничества.

Объем торгов. Чем он выше, тем больше ликвидности можно получить, что обеспечит более точные цены и снизит риски потери средств.

Выбор криптовалют. Хорошая криптобиржа должна иметь широкий выбор активов, чтобы трейдер мог осуществлять торговлю с интересующими его монетами.

Регуляторные требования. Криптобиржа должна соблюдать требования регуляторных органов и иметь лицензии, разрешения.

Отсутствие скрытых платежей. Криптобиржа должна иметь прозрачную систему платежей и не допускать скрытых комиссий, которые могут привести к неожиданным расходам.

Эксперты TU добавляют, что данные критерии могут отличаться в зависимости от потребностей и требований пользователей, поскольку каждый преследует свои цели и имеет собственные ожидания.

Какие криптобиржи эксперты Traders Union сочли надежными?

В рейтинге Traders Union топовые позиции заняли следующие биржи:

ByBit – это криптобиржа, специализирующаяся на торговле пересекающихся контрактов с криптовалютами, имеющая высокий уровень ликвидности и безопасности, а также предоставляющая возможность торговать с плечом.

Huobi Global – одна из ведущих криптобирж в мире, которая предлагает торговлю более чем 200 криптовалютами и высокий уровень безопасности защиты активов. Обладает мультиязыковой клиентской поддержкой и хорошей репутацией в криптосообществе.

KuCoin – популярная криптобиржа, где можно торговать более 300 криптовалютами. Характеризуется низкими торговыми комиссиями и развитой обучающей базой для новичков, удобным и интуитивно понятным интерфейсом.

Binance. Своего рода "мастодонт" рынка с сильной репутацией, огромным выбором торговых инструментов и возможностей, многоуровневыми протоколами безопасности. Binance имеет высокий уровень защиты, в частности двухфакторную аутентификацию и холодное хранение средств.

Yobit. Несмотря на репутационные проблемы в прошлом, Yobit вернула себе репутацию надежной и выгодной криптобиржи. Сегодня платформа предлагает торговлю более 400 криптовалютами, а также предоставляет возможность торговать с плечом и проводить другие финансовые операции.

Больше информации доступно на официальном сайте Traders Union. Объединение является независимой организацией, не связанной ни с одной криптобиржей или другим финансовым институтом, что говорит о высоком уровне объективности. Эксперты Traders Union имеют большой опыт в области криптовалют.

Следовательно, рекомендации финансовых аналитиков TU могут быть полезны для тех, кто ищет надежную криптобиржу. Однако следует помнить, что окончательное решение должно зависеть от потребностей и требований каждого отдельного пользователя.