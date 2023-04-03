Експерти TU презентували рейтинг кращих криптобірж у 2023 році

Важливість вибору надійної криптобіржі полягає в тому, що власник цифрових валют здійснює операції з власними коштами, а отже, надійність та безпека є ключовими. Взаємодія з сумнівними компаніями та платформами може призвести до втрати коштів через хакерські атаки, неадекватне управління ризиками або попадання до тенетів шахраїв, — наголошують фінансові аналітики Traders Union.

Обираючи платформу для торгівлі криптовалютами, слід обов’язково провести власне дослідження, спираючись на рекомендовані спеціалістами критерії. Експерти TU розповіли, як обирати криптобіржі та презентували рейтинг найбільш надійних серед них.

Як знати, що криптобіржа є надійною?

Аналітики Traders Union розповіли про основні фактори, які треба враховувати під час вибору біржі криптовалют. До цього переліку потрапили:

Репутація. Найважливішим фактором при виборі криптобіржі є її репутація. Надійна компанія повинна мати гідну репутацію, наявність позитивних відгуків та рекомендацій від користувачів.

Безпека. Важливо, щоб криптобіржа використовувала високий рівень шифрування та безпекові протоколи. Це дозволить захистити кошти від хакерських атак. Також важливо, щоб біржа здійснювала перевірку користувачів та перевірку на відсутність шахрайства.

Обсяг торгів. Чим він вищий, тим більше ліквідності можна отримати, що забезпечить більш точні ціни та зменшить ризики втрати коштів.

Вибір криптовалют. Хороша криптобіржа повинна мати широкий вибір активів, щоб трейдер міг здійснювати торгівлю з тими монетами, які його цікавлять.

Регуляторні вимоги. Криптобіржа повинна дотримуватись вимог регуляторних органів та мати ліцензії, дозволи.

Відсутність прихованих платежів. Криптобіржа повинна мати прозору систему платежів та не допускати прихованих комісій, які можуть призвести до несподіваних витрат.

Експерти TU додають, що дані критерії можуть відрізнятися залежно від потреб та вимог користувачів, оскільки кожен трейдер переслідує свою мету та має власні очікування.

Які криптобіржі експерти Traders Union визнають надійними?

У рейтингу Traders Union топові позиції посіли наступні біржі:

ByBit - це криптобіржа, яка спеціалізується на торгівлі перетинних контрактів з криптовалютами, має високий рівень ліквідності та безпеки, а також надає можливість торгувати з плечем.

Huobi Global - одна з провідних криптобірж у світі, яка пропонує торгівлю більш ніж 200 криптовалютами та високий рівень безпеки захисту активів. Має мультимовну клієнтську підтримку та хорошу репутацію у криптоспільноті.

KuCoin - популярна криптобіржа, де можна торгувати більш ніж 300 криптовалютами. Характеризується низькими торговими комісіями та розвиненою навчальною базою для новачків, зручним та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.

Binance. Свого роду “мастодонт” ринку з сильною репутацією, величезним вибором торгових інструментів та можливостей, багаторівневими безпековими протоколами. Binance має високий рівень захисту, зокрема, двофакторну аутентифікацію та холодне зберігання коштів.

Yobit. Незважаючи на репутаційні проблеми в минулому, Yobit повернула собі репутацію надійної та вигідної криптобіржі. Сьогодні платформа пропонує торгівлю більш ніж 400 криптовалютами, а також надає можливість торгувати з плечем та проводити інші фінансові операції.

Більше інформації доступно на офіційному сайті Traders Union. Об’єднання є незалежною організацією, не пов’язаною з жодною криптобіржею або іншим фінансовим інститутом, що говорить про високий рівень об’єктивності. Експерти Traders Union мають великий досвід у галузі криптовалют.

Отже, рекомендації фінансових аналітиків TU можуть бути корисними для тих, хто шукає надійну криптобіржу. Однак, варто пам'ятати, що кінцеве рішення повинно залежати від потреб та вимог кожного окремого користувача.