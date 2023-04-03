Украина получила первый транш от МВФ в 2,7 млрд долларов

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в 2,7 млрд долларов в рамках новой программы расширенного финансирования, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, Украина получила 2 млрд специальных прав заимствований, что составляет около 2,7 млрд долларов.

Пышный поблагодарил партнеров за быструю помощь. Он отметил, что Украина уже активно работает для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ.

Напомним, что 31 марта Совет директоров МВФ одобрил 4-летний пакет финансирования для Украины на 15,6 млрд долларов.