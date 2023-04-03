Україна отримала перший транш від МВФ у 2,7 млрд доларів

Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду у 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, Україна отримала 2 млрд спеціальних прав запозичень, що дорівнює близько 2,7 млрд доларів.

Пишний подякував партнерам за швидку допомогу. Він зазначив, що Україна вже активно працює для успішного проходження першого перегляду програми та отримання наступного траншу від МВФ.

Нагадаємо, що 31 березня Рада директорів МВФ схвалила 4-річний пакет фінансування для України на 15,6 млрд доларів.