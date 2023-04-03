Путин посмертно наградил убитого военкора Татарского "орденом мужества"

Президент России Владимир Путин посмертно наградил убитого военкора Владлена Татарского "орденом мужества", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил российский РБК со ссылкой на указ Путина.

Согласно указу, военкора Максима Фомина награждают "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга".

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