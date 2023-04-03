Путин посмертно наградил убитого военкора Татарского "орденом мужества"
Президент России Владимир Путин посмертно наградил убитого военкора Владлена Татарского "орденом мужества", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил российский РБК со ссылкой на указ Путина.
Согласно указу, военкора Максима Фомина награждают "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга".
Предыстория:
- 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
- Российские силовики якобы задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского, но СМИ сообщили, что ее еще разыскивают.
- Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину.
- Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.